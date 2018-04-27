«Александровский пассаж» будет вписан в стиль Нижнетагильского театра кукол

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на презентации проекта обновления Театра кукол обратил внимание, что здание торгового центра «Александровский пассаж» не вписывается в проект из-за чего нарушена гармония здания Театра с его окружением.

Глава города одобрил представленный ему архитектурный стиль Нижнетагильского Театра кукол. Многие здания, которые находятся по периметру, также являются памятниками архитектуры.



Но находящееся рядом здание торгового центра «Александровский пассаж» не сочетается с ними. Задняя часть торгового центра находится с лицевой стороны здания Театра кукол. Окружение Театра планируется привести в более гармоничный вид.

