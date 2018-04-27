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Новости Нижнего Тагила

«Александровский пассаж» будет вписан в стиль Нижнетагильского театра кукол

27 апреля 2018, 17:05Добавить новость
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на презентации проекта обновления Театра кукол обратил внимание, что здание торгового центра «Александровский пассаж» не вписывается в проект из-за чего нарушена гармония здания Театра с его окружением.

Глава города одобрил представленный ему архитектурный стиль Нижнетагильского Театра кукол. Многие здания, которые находятся по периметру, также являются памятниками архитектуры.

Но находящееся рядом здание торгового центра «Александровский пассаж» не сочетается с ними. Задняя часть торгового центра находится с лицевой стороны здания Театра кукол. Окружение Театра планируется привести в более гармоничный вид.
 

Мы не можем переделать торговый центр по разным причинам, но он явно не гармонирует. Будем думать, как сделать так, чтобы это место представляло единый комплекс. Судя по всему, нам придется еще проектировать и готовить уже отдельные программы и перестраивать сам парк, -- рассказал Носов.

  

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Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле

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