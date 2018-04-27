Организатор банды велосипедистов из Екатеринбурга получил 6,6 лет тюрьмы

Известно, что в период совершения преступлений Грибиниченко был сотрудником полиции.



Банда была создана в 2016 году по инициативе одного из братьев. За это время в городе произошло три разбойных нападения, спланированные участниками группировки. Летом 2017 года организатора удалось задержать.



Одно нападение произошло на банк в Чкаловском районе по улице Белинского. В тот день им удалось похитить более 7,3 миллиона рублей.



Другое ограбление было спланировано в дополнительном офисе банка по улице Щербакова. На этот раз грабители прибыли на место на велосипедах. На выходе из помещения один из соучастников был задержан. Трое скрылись, но вскоре их местонахождение установили, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Добавим, Александр Грибиниченко активно сотрудничал со следствием. Ему назначили 6,6 лет колонии строгого режима.