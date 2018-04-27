Панихида по погибшим в ВОВ пройдет в Нижнем Тагиле 7 мая
27 апреля, 19:10Общество
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7 мая в 12:00 в Нижнем Тагиле на мемориале воинской славы на кладбище Рогожино состоится панихида по погибшим в Великой Отечественной Войне. Службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский преосвященный Иннокентий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также в панихиде примут участие представители казачества, учащиеся воскресных школ и воспитанники православной гимназии, сообщает Нижнетагильская Епархия.
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