Площадки под строительство детских садов определены в Нижнем Тагиле

Также кроме участков для строительства новых дошкольных учреждений есть еще десять ранее перепрофилированных зданий детских садов, которые являются перспективными для возврата в систему образования.

Исполняющий обязанности директора МБУ «Тагилгражданпроект» Борис Рыбалко представил проекты зданий детсадов и рассказал, что существует несколько их вариантов. По мнению проектировщиков, ясельные группы должны располагаться на первых этажах детских садов и иметь отдельные выходы на участки.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов уточнил, что вопросы образования, в том числе и дошкольного, будут актуализированы в самое ближайшее время, поэтому Нижний Тагил должен быть готов к строительству детских садов с ясельными группами.

Не исключается такая возможность, что сбор заявок на реализацию программы по строительству яслей будет инициирован уже в 2019 году, поэтому мы должны за ближайшие два месяца подготовить пакет документов на 3 или 4 детских сада прокомментировал ситуацию мэр города.