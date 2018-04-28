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Новости Нижнего Тагила

Площадь перед Нижнетагильским театром кукол может быть выложена из брусчатки

28 апреля 2018, 13:35Добавить новость
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27 апреля мэр города Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил с проектировщиками внешний вид территории перед будущим обновленным Нижнетагильским театром кукол. На презентации проекта обновления Нижнетагильского театра кукол глава города предложил вымостить дорогу перед театром брусчаткой, такой же, какая использовалась при построении набережной.

На мой взгляд, можно использовать брусчатку, которая похожа на кирпичи, как на набережной, -- предложил Сергей Носов.

Напомним, театр будет безопасным и комфортным для всех, в том числе и для маломобильных граждан.

Также глава города отметил, что из-за несочетаемости обновленного кукольного театра с задней частью торгового центра «Александровский пассаж» окружение театра тоже планируется привести в более гармоничный вид.
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Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле

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