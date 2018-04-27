«Трясли долг даже на похоронах»: тагильчанин Анатолий Ахтямов вел бизнес в Алапаевске

Ушедший из жизни экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Анатолий Ахтямов занимался бизнесом в Алапаевске. Приближенные к бизнесмену люди предполагают, что у него могли быть долги перед игроками рынка.

В 2003 году Анатолий Ахтямов основал благотворительный фонд «Детям Урала». В 2011 году экс-депутат стал предпринимателем, основав ООО «Анкан» и ООО «Альфа».





В 1990-х годах Ахтямов активно занимался общественно-политической работой и являлся заместителем председателя нижнетагильского отделения Российского союза ветеранов Афганистана по социальным вопросам.





Его соратниками по НТГО РСВА были председатель Андрей Банников, председатели районных отделений организации Дмитрий Улыбин и Павел Лямин.





По информации в СМИ известно, что Анатолий Ахтямов покончил жизнь самоубийством. Собеседники редакции считают, что бывший афганец не мог уйти из жизни таким образом, многие сомневаются в версии самоубийства.

Близкие Ахтямову люди рассказывают о неприятностях финансового характера, которые преследовали его семью в течение последних лет. По словам собеседников, семья владела и бизнесом, и недвижимостью. Но случились события, которые повлекли за собой череду проблем.





Собеседники редакции рассказали, что в последнее время Анатолий Ахтямов занимался бизнесом в Алапаевске, который шел не совсем гладко, у него были напряженные отношения с игроками рынка. Ахтямову приходилось распродавать имущество из-за долгов. Было отмечено, что в день похорон неизвестные требовали возврата долга у родственников прямо на траурной церемонии.



Напомним, пиарщица Валентина Гофенберг из Екатеринбурга в своем телеграмм-канале писала о событиях в Алапаевске, недавно в ее квартире и офисе прошли обыски.