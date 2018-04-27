Суд признал незаконной перепланировку в гостинице «Солнечная» в Нижнем Тагиле

Суд постановил устранить незаконную перепланировку в помещении гостиницы «Солнечная» в Нижнем Тагиле. 26 апреля суд обязал ответчиков – собственников Нину Коренистову, Галину Балуеву, Светлану Промышленникову, Валентину Бойко, Галину Павлову и арендатора Максима Британова вернуть помещение в первоначальное состояние.
Владельцы помещений на первом этаже подали в суд на собственников второго этажа из-за затоплений. По информации от представителя истца, в гостинице на 2 этаже была проведена перепланировка и установлен санузел без имеющихся на то документов и разрешения соответствующих инстанций. 26 апреля суд признал реконструкцию помещения незаконной и обязал ответчика устранить выявленные нарушения.
Перепланировка признана незаконной, вся процедура изначально была нарушена. Суд дал 3 месяца на проведение работ, -- сообщил представитель истца
Теперь арендаторы обязаны на добровольной основе устранить недостатки, а собственники должны будут ликвидировать выполненную перепланировку.
Гостиницы тогда возможно не будет, потому что все должно быть приведено в первоначальное состояние. Решение суда должно быть исполнено на добровольной основе, если решение не будет выполнено, то будут следить приставы. Они же будут наказывать штрафами за неисполнение. Если же через 3 месяца помещение не будет приведено в первоначальное состояние, то приставы наймут организацию, которое выполнит эти работы. И деньги будут взысканы с ответчика, -- объяснил представитель истца.