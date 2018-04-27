+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
ночь: +5
утро: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.73 + 0.13
EUR 75.76 - 0.42
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Суд признал незаконной перепланировку в гостинице «Солнечная» в Нижнем Тагиле

27 апреля 2018, 23:00Добавить новость
бизнес,город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,строительство,суд,туризм,гостиница,аренда,перепланировка,затопление,Нина Коренистова,Валентина Бойко,Галина Балуева,Светлана Промышленникова,Галина Павлова,Максим Британов

Суд постановил устранить незаконную перепланировку в помещении гостиницы «Солнечная» в Нижнем Тагиле. 26 апреля суд обязал ответчиков – собственников Нину Коренистову, Галину Балуеву, Светлану Промышленникову, Валентину Бойко, Галину Павлову и арендатора Максима Британова вернуть помещение в первоначальное состояние.

Владельцы помещений на первом этаже подали в суд на собственников второго этажа из-за затоплений. По информации от представителя истца, в гостинице на 2 этаже была проведена перепланировка и установлен санузел без имеющихся на то документов и разрешения соответствующих инстанций. 26 апреля суд признал реконструкцию помещения незаконной и обязал ответчика устранить выявленные нарушения. 

Перепланировка признана незаконной, вся процедура изначально была нарушена. Суд дал 3 месяца на проведение работ, -- сообщил представитель истца

 

Теперь арендаторы обязаны на добровольной основе устранить недостатки, а собственники должны будут ликвидировать выполненную перепланировку.


Гостиницы тогда возможно не будет, потому что все должно быть приведено в первоначальное состояние. Решение суда должно быть исполнено на добровольной основе, если решение не будет выполнено, то будут следить приставы. Они же будут наказывать штрафами за неисполнение. Если же через 3 месяца помещение не будет приведено в первоначальное состояние, то приставы наймут организацию, которое выполнит эти работы. И деньги будут взысканы с ответчика, -- объяснил представитель истца.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Собственники здания с офисами и гостиницей «Солнечная» судятся в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 апреля, 14:10
6 3
Тагильчанка отсудила 500 000 руб. у строительной фирмы за непостроенный дом
6 апреля, 12:45
1 0
7 отелей Екатеринбурга попали в «чёрный список» за завышение цен перед ЧМ-2018 (ФОТО)
14 февраля, 08:30
1 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 130
Подписаться на новости