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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане почтили память ликвидаторов последствий техногенной аварии на ЧАЭС (ФОТО)

27 апреля 2018, 07:30Добавить новость
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32 года назад жители Нижнего Тагила принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В минувший четверг в городе почтили память тех, кто проявил мужество и пожертвовал собой.

Организаторами выступило управление соцпрограмм и семейной политики мэрии Нижнего Тагила. В митинге приняли участие около сотни тагильчан. Среди них начальник управления Валерий Суров, сами ликвидаторы последствий техногенной аварии, семьи, а также школьники.

Митинг начался с минуты молчания. В память погибших в воздух запустили воздушные шары. Перед публикой выступили участники ликвидации, артисты, а также школьники с трогательной постановкой, передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. В завершение мероприятия присутствующие зажгли свечи и возложили к памятнику цветы.

Всего из Нижнего Тагила в Чернобыль отправились 474 человека. На сегодняшний день в живых остался 271 человек.

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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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