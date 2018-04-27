Убийство девушки в Нижнем Тагиле раскрыто по горячим следам

В начале последней недели апреля в подъезде дома на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле был обнаружен труп девушки. Подозреваемый находится под стражей.

Жертвой оказалась 18-летняя жительница Вагонки. Следователи определили, что смерь носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.





Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, по итогам которых был задержан несовершеннолетний знакомый девушки. В ходе работы оперативники и следователи подтвердили причастность задержанного к происшествию. Подозреваемый находится под стражей, расследование дела продолжается, передает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».