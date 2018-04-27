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Новости Нижнего Тагила

Убийство девушки в Нижнем Тагиле раскрыто по горячим следам

27 апреля 2018, 14:35Добавить новость
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В начале последней недели апреля в подъезде дома на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле был обнаружен труп девушки. Подозреваемый находится под стражей.

Жертвой оказалась 18-летняя жительница Вагонки. Следователи определили, что смерь носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, по итогам которых был задержан несовершеннолетний знакомый девушки. В ходе работы оперативники и следователи подтвердили причастность задержанного к происшествию. Подозреваемый находится под стражей, расследование дела продолжается, передает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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