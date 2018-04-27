Женщина подозревается в краже телефонов в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле
27 апреля, 07:05Общество
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Женщина-гастролёр, посещавшая несколько городов Свердловской области и, по мнению полицейских, кравшая в спортивных комплексах вещи в раздевалках, задержана в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 апреля во время регионального турнира по плаванию, проходившему в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле, у нескольких участников пропали сотовые телефоны из шкафчиков в раздевалке. По записям на камерах наблюдения удалось установить личность подозреваемой, которую в скором времени задержали.
Как сообщают «Все новости», женщина подозревается полицией в совершении нескольких краж в спортивных комплексах в городах Свердловской области. На данный момент в полицию обратились 5 пострадавших, но правоохранители считают, что жертв может быть в разы больше.
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