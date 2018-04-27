Женщина подозревается в краже телефонов в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле

21 апреля во время регионального турнира по плаванию, проходившему в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле, у нескольких участников пропали сотовые телефоны из шкафчиков в раздевалке. По записям на камерах наблюдения удалось установить личность подозреваемой, которую в скором времени задержали.



Как сообщают «Все новости», женщина подозревается полицией в совершении нескольких краж в спортивных комплексах в городах Свердловской области. На данный момент в полицию обратились 5 пострадавших, но правоохранители считают, что жертв может быть в разы больше.