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Новости Нижнего Тагила

Женщина подозревается в краже телефонов в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле

27 апреля 2018, 07:05Добавить новость
город,кража,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,спорт,телефон,соревнование,женщина,ФОК «Президентский»
Женщина-гастролёр, посещавшая несколько городов Свердловской области и, по мнению полицейских, кравшая в спортивных комплексах вещи в раздевалках, задержана в Нижнем Тагиле.

21 апреля во время регионального турнира по плаванию, проходившему в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле, у нескольких участников пропали сотовые телефоны из шкафчиков в раздевалке. По записям на камерах наблюдения удалось установить личность подозреваемой, которую в скором времени задержали.

Как сообщают «Все новости», женщина подозревается полицией в совершении нескольких краж в спортивных комплексах в городах Свердловской области. На данный момент в полицию обратились 5 пострадавших, но правоохранители считают, что жертв может быть в разы больше.

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