Более 48 млн рублей вернули обманутым потребителям в Свердловской области

Свердловчане направили более 13 тысяч обращений в региональное управление Роспотребнадзора в 2018 году. Этот показатель выше показателя 2017 года на 8%. Большинство из обращений касается области торговли, услуг ЖКХ и финансовых услуг.

В судах было рассмотрено 192 дела, 185 из которых было удовлетворено. Общая сумма, возмещенная потребителям, составила 48,2 млн рублей, что на 27,5% больше уровня 2017 года.

В сравнении с 2017 годом свердловчане стали чаще жаловаться на услуги, оказываемые в сфере общественного питания, услуги культурно-развлекательных организаций, гостиничных и образовательных услуг, услуг автостоянок и торговли.

И.о. губернатора Алексей Орлов подчеркнул, что в 2019 году необходимо продолжить профилактические мероприятия с населением.