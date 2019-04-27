Более 48 млн рублей вернули обманутым потребителям в Свердловской области
В 2018 году обманутым потребителям было возвращено более 48 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Свердловчане направили более 13 тысяч обращений в региональное управление Роспотребнадзора в 2018 году. Этот показатель выше показателя 2017 года на 8%. Большинство из обращений касается области торговли, услуг ЖКХ и финансовых услуг.
В судах было рассмотрено 192 дела, 185 из которых было удовлетворено. Общая сумма, возмещенная потребителям, составила 48,2 млн рублей, что на 27,5% больше уровня 2017 года.
В сравнении с 2017 годом свердловчане стали чаще жаловаться на услуги, оказываемые в сфере общественного питания, услуги культурно-развлекательных организаций, гостиничных и образовательных услуг, услуг автостоянок и торговли.
И.о. губернатора Алексей Орлов подчеркнул, что в 2019 году необходимо продолжить профилактические мероприятия с населением.
Необходимо повышать правовую грамотность, как потребителей, так и хозяйствующих субъектов; активнее реализовывать судебные меры, направленные на защиту прав потребителей; усилить работу, направленную на пресечение нарушений по защите прав потребителей в разных сферах, заключил Алексей Орлов.