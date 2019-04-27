Екатеринбургский театр кукол награжден за вклад в развитие детского театра
Сегодня, 17:27ОбществоФото: Сайт Екатеринбургского кукольного театра
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Екатеринбургский кукольный театр получил награду «За весомый вклад в развитие детского театра России», сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках закрытия XVI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».
Награду театр уральской столицы получил от секретаря комиссии Союза театральных деятелей России Ольги Глазуновой. По ее словам, Екатеринбургский театр является самым старым кукольным театром России с замечательными актерами и режиссерами.
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