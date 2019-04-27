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Екатеринбургский театр кукол награжден за вклад в развитие детского театра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский театр кукол награжден за вклад в развитие детского театра

Сегодня, 17:27ОбществоФото: Сайт Екатеринбургского кукольного театра
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