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Метель и мокрый снег ожидаются в Свердловской области 28 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Метель и мокрый снег ожидаются в Свердловской области 28 апреля

Сегодня, 15:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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