Метель и мокрый снег ожидаются в Свердловской области 28 апреля
Сегодня, 15:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области в связи с выпадением 28 апреля осадков в виде мокрого снега и дождя, сообщает МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила».
Обилие осадков может привести к образованию гололеда, наледи на дорогах, налипанию мокрого снега на провода. Также синоптики предупреждают, что ночью в отдельных районах области ожидается метель.
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