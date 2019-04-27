Ольга Глацких организует в екатеринбургском ДИВСе ВИП-свидания и кинопоказы

Глацких разработала список мероприятий, которые могут пройти в ДИВСе. В списке значатся предоставление ВИП-номера и арены для организации романтических свиданий, организация вечера экспресс-знакомств и кинотеатра под открытым небом. Кроме того, ко Дню медработника предлагается провести «веселые старты».

Подчиненные Глацких рассказали изданию, что им было поручено найти организаторов придуманных экс-чиновницей мероприятий.