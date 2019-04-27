Ольга Глацких организует в екатеринбургском ДИВСе ВИП-свидания и кинопоказы
Сегодня, 09:34ОбществоФото: instagram.com/olgaglatskikh/
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Ольга Глацких, которая занимает должность замдиректора Дворца игровых видов спорта Екатеринбурга, придумала, как сделать учреждение популярнее, пишет портал 66 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Глацких разработала список мероприятий, которые могут пройти в ДИВСе. В списке значатся предоставление ВИП-номера и арены для организации романтических свиданий, организация вечера экспресс-знакомств и кинотеатра под открытым небом. Кроме того, ко Дню медработника предлагается провести «веселые старты».
Подчиненные Глацких рассказали изданию, что им было поручено найти организаторов придуманных экс-чиновницей мероприятий.
Ранее Ольга Глацких сообщала о проведении конкурса красоты на территории ДИВСа. Проработав в учреждении три недели, она получила награду. После публикаций СМИ об этом факте, она назвала журналистов гиенами, а себя гордым львом.
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