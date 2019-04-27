Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Уголовное дело возбуждено после травмирования ребенка в школе Первоуральска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1%2866%29 418x320

Уголовное дело возбуждено после травмирования ребенка в школе Первоуральска

Сегодня, 21:23ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина