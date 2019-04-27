Уголовное дело возбуждено после травмирования ребенка в школе Первоуральска

Следственным отделом по городу Первоуральск возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 25 апреля в Первоуральске произошло обрушение в здании заброшенной школы. В результате ЧП пострадал 16-летний подросток, который госпитализирован в тяжелом состоянии. У мальчика диагностирован перелом костей таза.