Уголовное дело возбуждено после травмирования ребенка в школе Первоуральска
Сегодня, 21:23ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Уголовное дело о халатности возбуждено после травмирования 16-летнего ребенка при обрушении бетонных плит в заброшенной школе Первоуральска, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Следственным отделом по городу Первоуральск возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что 25 апреля в Первоуральске произошло обрушение в здании заброшенной школы. В результате ЧП пострадал 16-летний подросток, который госпитализирован в тяжелом состоянии. У мальчика диагностирован перелом костей таза.
В рамках расследования будут опрошены свидетели. В отношении потерпевшего будет проведена экспертиза с целью установления степени вреда, причиненного здоровью. Также устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения людей на указанном объекте.
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