В Пышминском районе тюменец осужден за использование поддельных прав

Житель Тюмени был задержан в Пышминском районе сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина предъявил водительские права на чужое имя. Кроме того, права имели признаки подделки.

В ходе проверки выяснилось, что осужденный не обучался для получения водительского удостоверения, а купил его через интернет. Документ он предъявил при трудоустройстве на должность водителя грузовой ГАЗели.