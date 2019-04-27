В Пышминском районе тюменец осужден за использование поддельных прав
Сегодня, 11:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 тысяч рублей заплатит житель Тюмени, задержанный в Свердловской области, за покупку и использование водительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Житель Тюмени был задержан в Пышминском районе сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина предъявил водительские права на чужое имя. Кроме того, права имели признаки подделки.
В ходе проверки выяснилось, что осужденный не обучался для получения водительского удостоверения, а купил его через интернет. Документ он предъявил при трудоустройстве на должность водителя грузовой ГАЗели.
Суд приговорил подсудимого к выплате штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей