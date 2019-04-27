В Свердловской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации после смерти 6-летнего мальчика в поселка Калья под Североуральском.

Напомним, что накануне ребенок играл во дворе и упал с металлической горки. Родители самостоятельно оказали ребенку первую помощь, мальчик получил травму головы. 27 апреля ребенку стало хуже, родители вызвали медиков. Однако мальчик скончался до приезда бригады скорой помощи.

В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства, приведшие к смерти несовершеннолетнего. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Будут опрошены родственники погибшего, а также свидетели инцидента с падением с горки. По предварительной информации, семья, где рос мальчик, является благополучной.