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В Свердловской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка

Сегодня, 21:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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