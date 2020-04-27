32 юные гимнастки из Свердловской области записали совместное групповое упражнение
32 гимнастки из разных городов Свердловской области, находясь на самоизоляции, записали совместное групповое упражнение. Видеозапись была опубликована в социальной сети Instagram на официальной странице Федерации художественной гимнастики Нижнего Тагила
Как рассказала TagilCity.ru исполнительный директор федерации Анастасия Комоедова, поскольку сейчас все сидят дома, тренеры переживают за физическую форму молодых гимнасток. Они проводят ежедневные тренировки в закрытом канале в социальных сетях. В качестве тренеров поочередно выступают сами воспитанницы — проводить занятия доверили самым титулованным.
По словам Анастасии Комоедовой, для удалённых тренировок было необходимо активизировать все соцсети, что и привело к проведению разнообразных флешмобов, онлайн соревнований.
Выяснилось, что наша тагильская страничка оказалась востребованной в Свердловской области. Наши инициативы поддержали не только тагильские девочки, а подписались гимнастки и из других городов. За это время (с момента начала онлайн-тренировок — прим. ред.) к нам прибавилось около 300 подписчиков,рассказывает девушка.
Таким образом и появилась идея сделать всем вместе групповое упражнение. Изначально были проинструктированы пять девушек, которые записали пробное видео с групповым упражнением, в аннотации к которому призывали повторить его всех гимнасток.
Буквально за день нам прислали видео. Есть девочка четырех лет и взрослые. Из городов Лесной, Пышма, Нижний Тагил, Екатеринбург,пояснила Комоедова.
Напомним, 16 марта Министерство спорта РФ отменило на территории России все международные соревнования, также было рекомендовано приостановить турниры внутри страны. Помимо этого, ЧМ-2020 по хоккею был отменен, а чемпионат Европы по футболу перенесён на следующий год. Ведущие спортивные лиги большинства стран приостановили или отменили сезоны. Появляется всё больше новостей из всех уголков мира, что спортсмены переходят на удалённые тренировки.