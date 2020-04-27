«Для многих это стало шоком». Министр просвещения признал провал онлайн обучения

По словам министра, в приоритете для всех –защита здоровья детей и педагогов. Всё остальное – на втором плане.

Учебный год можно наверстать, экзамены - пересдать. А жизнь и здоровье никто не вернет, рассказал Сергей Кравцов.

Благодаря переходу на дистанционное обучение появилось много проблем с учёбой, но зато нет ни одного случая тяжёлого течения болезни среди школьников. По словам министра, «не все школы и не все учителя были к этому готовы, для многих это стало шоком». В пример Кравцов привёл свою дочь, которая наравне со школьниками всей страны «мучилась с онлайн-платформами, которые зависали».

Пришлось в течение нескольких дней пересадить всю страну из-за парт на электронные площадки. Конечно, это получилось далеко не сразу и не везде. подчеркнул Сергей Кравцов.