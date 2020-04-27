Екатеринбургская епархия предложила помянуть усопших в Радоницу по WhatsApp
Сегодня, 14:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В период самоизоляции из-за коронавируса Екатеринбургская епархия предложила помянуть усопших онлайн. В частности, для этого планируется использовать мессенджер WhatsApp, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-служу епархии.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам представителей пресс-службы, Радоница отмечается в этом году во вторник, 28 апреля. Обычно верующие в этот день посещают храмы, но в режиме изоляции панихиду или литию можно заказать онлайн. Сделать это можно посредством отправки сообщения в WhatsApp или на электронную почту храма.
Также в пресс-службе отметили, что вместе с запиской принято делать пожертвование на любую сумму. Даже если такой возможности нет, то записка в любом случае будет принята.
Подать записки уральцы могут в Храм-на-Крови, Иоанно-Предтеченский собор, Вознесенский собор, Ново-Тихвинский женский монастырь, Успенский собор на ВИЗе и другие храмы. Для этого на сайте епархии размещены специальные формы заявок.
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