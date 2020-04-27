Евгений Куйвашев рекомендовал уральцам воздержаться от поездок на море
Сегодня, 22:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал жителям региона не планировать летний отдых на морских курортах страны. Об этом он написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы уральцев.
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Куйвашев отметил, что риски очень велики, поэтому о туризме, даже внутреннем, стоит ненадолго забыть. При этом губернатор посоветовал всего лишь отложить планирование такой поездки, а не отказаться от отдыха на море насовсем.
Понимаю, что вам как родителю хотелось бы исполнить желание ребенка побывать на море. Но риски сегодня очень велики. Уверен, что все регионы предпринимают максимум усилий, чтобы нормализовать эпидемиологическую обстановку, но ситуация далека от спокойной, рост заболеваемости продолжается,написал Евгений Куйвашев в ответе жительнице региона в Instagram.
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