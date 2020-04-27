Глава Роспотребнадзора рассказала о нововведениях после пандемии коронавируса
Сегодня, 09:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказала, что после завершения пандемии эпидемии коронавируса в стране граждан ждут нововведения.
Сюжеты: Коронавирус
По ее словам, после отмены режима самоизоляции специалисты создадут для заведений общепита новые правила, а россиянам придется вырабатывать новые привычки.
Попова добавила, что это будет защита расстояния, а также защита для обслуживающего персонала и посетителей.
На данный момент, в связи с эпидемией коронавируса, заведения общепита работают посредством доставки на дом. Из-за угрозы распространения заболевания кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны и другие общественные места прекратили свою работу. Действует режим самоизоляции в стране до 30 апреля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей