Глава Роспотребнадзора сообщила о сроках снятия режима самоизоляции
Сегодня, 21:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала комментарий по своим словам о возможном смягчении карантина после «третьего инкубационного периода»: «После 12 мая допустимо поэтапно снимать режим самоизоляции — но при условии, если жители России не „сорвутся“ на майских праздниках».
В результате, согласно оценкам главного санитарного врача России, 12 мая является самым минимальным сроком карантина, правда, при определенных условиях.
Анна Попова также дала прогноз на будущее: «Если мы все будем делать грамотно, то настанет время, когда режим ограничений сведется к минимуму, что вполне реально.
Иначе говоря, ситуация в медицине не вернется к тому. Что было до пандемии. Появится новый набор санатарно-эпидемиологических ограничений, причем более строгий, чем действовавший до марта текущего года, пишет Телеграм-канал Мейстер.
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