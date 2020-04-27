Глава Роспотребнадзора сообщила о сроках снятия режима самоизоляции

Анна Попова также дала прогноз на будущее: «Если мы все будем делать грамотно, то настанет время, когда режим ограничений сведется к минимуму, что вполне реально.

Иначе говоря, ситуация в медицине не вернется к тому. Что было до пандемии. Появится новый набор санатарно-эпидемиологических ограничений, причем более строгий, чем действовавший до марта текущего года, пишет Телеграм-канал Мейстер.