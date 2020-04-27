«Люди будут штрафоваться»: жителей Свердловской области обяжут носить маски
Сегодня, 14:51ОбществоФото: pixabay.com
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С 1 мая в Свердловской области начнет действовать обязательный масочный режим. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на совещании с полпредом в УрФО Николаем Цукановым.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Куйвашева, свердловчане будут обязаны носить маску в общественном транспорте, на улице и в любых помещениях. Он отметил, что это будет фиксироваться и людям без средств защиты будут выписываться штрафы.
Губернатор добавил, что постановления будут выписываться сотрудниками правоохранительных органов, а потом их будут отправлять суду на рассмотрение.
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