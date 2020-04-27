Минобороны уточнило сроки отправки призывников в армию на срочную военную службу
Сегодня, 11:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Отправлять в войска к месту службы новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, из-за пандемии коронавируса начнут после 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Сюжеты: Коронавирус
Отмечается, что работать призывные комиссии начнут после 6 мая, а осмотр новобранцев будет проводиться дистанционно, через интернет.
По прибытию на сборный пункт все новобранцы будут сдавать анализы на коронавирус. В ведомстве уточнили, что в каждом военкомате имеется необходимое количество тест-систем.
Напомним, что Министерство обороны ранее заявило, что коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих. Кроме того, заболевание подтверждено у 779 курсантов военных учебных заведений, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений. Кроме того, коронавирус обнаружен у 245 человек из гражданского персонала.
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