Минобороны заявило о 874 случаях заражения коронавирусом в ВС РФ

Из 874 зараженных, 314 проходят лечение в госпиталях Министерства обороны, 175 находятся в изоляторах по месту службы, 379 человек — на дому, и еще шесть человек размещенных в гражданских больницах. Среди них есть те, у кого состояние расценивается как тяжелое. Один человек находится на ИВЛ.