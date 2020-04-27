Минобороны заявило о 874 случаях заражения коронавирусом в ВС РФ
Сегодня, 08:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Минобороны РФ заявило, что в ВС РФ, по состоянию на 26 апреля, 874 военнослужащих заразились коронавирусом, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, диагноз подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов, еще 192 случая заражения выявлено в довузовских учебных заведениях Московской области.
Из 874 зараженных, 314 проходят лечение в госпиталях Министерства обороны, 175 находятся в изоляторах по месту службы, 379 человек — на дому, и еще шесть человек размещенных в гражданских больницах. Среди них есть те, у кого состояние расценивается как тяжелое. Один человек находится на ИВЛ.
Среди гражданского населения коронавирус подтвердится у 245 служащих.
В Минобороны отметили, что весь личный состав вооруженных сил по прибытию на место службы проходит осмотр медиков, а у военных измеряют температуру.
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