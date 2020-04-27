Минюст предложил штрафовать за не отключенную на ночь сигнализацию на автомобиле

Так, предлагается внести изменения, которые позволят выписывать штрафы хозяевам собак, лающим по ночам, а также автовладельцам, не выключающим на автомобилях сигнализацию.

Согласно законопроекту, изменения предлагается внести в часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, которая предусматривается ответственность за действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время, то есть с 23.00 до 7.00. Кроме того, документ может быть дополнен указанием на возможность совершения правонарушения также в форме бездействия.