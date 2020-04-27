«Мы не хотим умирать»: против закрытия Уральского НИИ ОММ создали петицию
Сегодня, 16:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники и пациенты НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге создали петицию против того, чтобы медучреждение перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. Петиция размещена на сайте change.org.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Учреждение было включено в список организаций, которые станут принимать пациентов с Covid-19. Перепрофилирование начнется с 1 мая.
Если НИИ закроют из-за пандемии, беременным, которые столкнулись с осложнениями, просто будет некуда обратиться за помощью. Мы не хотим умирать! написали в петиции пациенты.
В Учреждении проводят 24 уникальных операции на плоде. Ежедневно на операции поступает 5-6 заявок. В НИИ находятся 182 женщины, 108 из них беременны, многие будут рожать в ближайшее время.
Также в петиции отмечается, что здание НИИ не подходит для размещения пациентов с особо опасными инфекциями из-за санитарных норм. В частности, там нет отдельного въезда, нет возможности обрабатывать машины, само здание находится в центре города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей