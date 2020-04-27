«Мы не хотим умирать»: против закрытия Уральского НИИ ОММ создали петицию

Учреждение было включено в список организаций, которые станут принимать пациентов с Covid-19. Перепрофилирование начнется с 1 мая.

Если НИИ закроют из-за пандемии, беременным, которые столкнулись с осложнениями, просто будет некуда обратиться за помощью. Мы не хотим умирать! написали в петиции пациенты.

В Учреждении проводят 24 уникальных операции на плоде. Ежедневно на операции поступает 5-6 заявок. В НИИ находятся 182 женщины, 108 из них беременны, многие будут рожать в ближайшее время.