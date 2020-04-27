На Урале полицейские спасли сорвавшуюся с моста женщину

По словам представителя пресс-службы МВД России Ирины Волк, вечером на мосту, который проходит через реку Алапаиха, 32-летняя женщина уронила телефон. Он упал за ограждение и, чтобы его достать, женщина перелелезла через парапет.

В этот момент мимо на автомобиле проезжал лейтенант полиции Станислав Кабанов. Он увидел, что женщина подвергает себя опасности и решил убедить ее передумать.

По словам самого Станислава, когда он начал подходить к женщине, то она сорвалась с моста, но успела захватиться за решетку ограждения. Он попытался ее вытащить самостоятельно, но ничего не вышло.