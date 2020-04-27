На Урале у митрополита заподозрили коронавирус

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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий и несколько священнослужителей госпитализированы с подозрением на COVID-19. Храмы региона закрывают на карантин, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Коронавирус
Митрополит Григорий и несколько священнослужителей Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся в больнице. Они сдали тесты на коронавирус, результаты ожидаются, сообщил епархиальный секретарь отец Игорь (Шестаков).
Все храмы Челябинской области с 29 апреля закрывают для посещения прихожан, богослужения будут вестись священнослужителями в режиме онлайн. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
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