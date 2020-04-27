На Урале у митрополита заподозрили коронавирус

Митрополит Григорий и несколько священнослужителей Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся в больнице. Они сдали тесты на коронавирус, результаты ожидаются, сообщил епархиальный секретарь отец Игорь (Шестаков).

Все храмы Челябинской области с 29 апреля закрывают для посещения прихожан, богослужения будут вестись священнослужителями в режиме онлайн. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.