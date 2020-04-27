Опрос: 95% россиян считают поправки о здравоохранении в Конституцию самыми важными

Изменения в Конституцию, предусматривающие бесплатную и доступную медицину для каждого, по важности даже обошли поправки о защите детей, пишет сайт ВЦИОМ. Специалистов это не удивляет, потому что пандемия COVID-19 показала все недостатки российской медицины. В частности, речь идет об устаревшей материально-технической базе, дефиците медикаментов, медперсонала, низкой зарплате врачей, масштабной коррупции и бюрократизации.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что инициированные им и его коллегами поправки в нынешних условиях актуальны как никогда. По его мнению, они обяжут государство предоставлять медицинскую помощь всем гражданам вне зависимости от места проживания.

«Эта медицинская помощь должна быть высококачественной», — говорит Рошаль.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что пандемия поставила перед властями вопрос о полном изменении системы здравоохранения. Государство будет решать проблемы с нехваткой койко-мест и числом инфекционистов.

Несмотря на критику экспертного сообщества и общественности, власти проводили оптимизацию бюджета на медицину, которая привела к сокращению числа медучреждений и медперсонала по всей стране. Падение уровня медицинской помощи стало очевидным с приходом пандемии.

Другой важной поправкой в Конституцию для россиян стало положение о социальной поддержке. Речь идет о защите прав работающих граждан, ежегодной индексации страховых и социальных пособий и другом. Пандемия обострила эти проблемы, в связи с чем президент принял решение об увеличении социальных выплат безработным, семьям с детьми, сохранении рабочих мест и помощи бизнесу.