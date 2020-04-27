Полная изоляция, день двадцать седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших по-прежнему составляет семь человек. Лаборатории продолжают активно проводить исследования. За выходные их было проведено больше тысячи.

В Нижнем Тагиле за выходные проведено 1302 исследования анализов на COVID-19

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что в инфекционной больнице Нижнего Тагила наблюдается нехватка оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Он поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исправить ситуацию.

Полпред заявил о нехватке оборудования в инфекционной больнице Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в период пандемии выручает телемедицина. Это значит, что пациенты могут получать от врачей консультации онлайн прямо из дома. Как она работает, и что собой представляет, выяснило TagilCity.ru.

«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн

С 13 апреля в Нижнем Тагиле начали работу дежурные группы в детских садах. TagilCity.ru узнало, как обстоят дела на сегодняшний день.

Вдвое больше детей. Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила продолжают работу

Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что в Свердловской области с 1 мая будет действовать масочный режим. Это значит, что из дома свердловчане, в том числе и тагильчане, должны выходить в маске.

«Люди будут штрафоваться»: жителей Свердловской области обяжут носить маски

Театры проводят различные онлайн-трансляции. Не отстают от них и спортсмены. Чтобы с пользой провести время на карантине, 32 гимнастки, в том числе и из Нижнего Тагила, записали совместное групповое упражнение.

32 юные гимнастки из Свердловской области записали совместное групповое упражнение

А БК «Старый Соболь» решил впервые провести соревнование по баскетболу онлайн. Уже проходит прием заявок от команд.

В Нижнем Тагиле впервые пройдет турнир по кибербаскетболу

Волонтеры Медицинского колледжа продолжают активную работу. Они делятся своими успехами в Instagram.

По данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле составляет 3,2 балла. Вчера этот параметр был примерно на том же уровне. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс