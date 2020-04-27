Полная изоляция, день двадцать седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижем Тагиле продолжают работать дежурные группы в детских садах, больницы начали прием пациентов с помощью телемедицины, а свердловчан вот-вот обяжут носить маски в общественных местах. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших по-прежнему составляет семь человек. Лаборатории продолжают активно проводить исследования. За выходные их было проведено больше тысячи.
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что в инфекционной больнице Нижнего Тагила наблюдается нехватка оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Он поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исправить ситуацию.
В Нижнем Тагиле в период пандемии выручает телемедицина. Это значит, что пациенты могут получать от врачей консультации онлайн прямо из дома. Как она работает, и что собой представляет, выяснило TagilCity.ru.
С 13 апреля в Нижнем Тагиле начали работу дежурные группы в детских садах. TagilCity.ru узнало, как обстоят дела на сегодняшний день.
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что в Свердловской области с 1 мая будет действовать масочный режим. Это значит, что из дома свердловчане, в том числе и тагильчане, должны выходить в маске.
Театры проводят различные онлайн-трансляции. Не отстают от них и спортсмены. Чтобы с пользой провести время на карантине, 32 гимнастки, в том числе и из Нижнего Тагила, записали совместное групповое упражнение.
А БК «Старый Соболь» решил впервые провести соревнование по баскетболу онлайн. Уже проходит прием заявок от команд.
Волонтеры Медицинского колледжа продолжают активную работу. Они делятся своими успехами в Instagram.
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Друзья, всех с началом новой недели! И Будьте здоровы! 📍Наши волонтеры участвуют в акции взаимопомощи #МыВместе, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан, многодетных семей и каждого, кто остался в непростой на сегодняшний день ситуации. ЧЕМ ЖЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВОЛОНТЁРЫ? 🔸 Ходят в магазин за продуктами; 🔸 Привозят пожилым людям лекарства 🔸 Выносят мусор 🔸 Помогают оплатить ЖКХ 📢И да! Наши волонтеры-медики работают ежедневно, без выходных и в любую погоду! Помимо ежедневного обслуживания населения по заявкам, поступающим через ОНФ, волонтёрский штаб регулярно сотрудничает с социальными службами г. Нижний Тагил. ⚡Друзья! Если у вас есть бабушки и дедушки, пожилые мамы и папы, родственники, которые живут отдельно, попросите их оставаться дома. ☎Расскажите им про единый телефон доверия! 8(800) 200-34-11 #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #семьявм #ОНФпомощь #лучшедома #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
По данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле составляет 3,2 балла. Вчера этот параметр был примерно на том же уровне. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составило 454 человека.