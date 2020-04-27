Полпред заявил о нехватке оборудования в инфекционной больнице Нижнего Тагила

На совещании с губернаторами округа Цуканов заявил, что в медучреждениях Свердловской области не хватает аппаратов ИВЛ, также не хватает дополнительного оборудования. В пример полпред привел инфекционную больницу Нижнего Тагила. По его словам, проверка выявила, что в больнице не хватает бронхоскопа, 53 мониторов наблюдения, 117 шприцевых насосов, 76 аспираторов, 117 увлажнителей кислорода и 250 масок для неинвазивной вентиляции, а также 47 аппаратов искусственной вентиляции легких.