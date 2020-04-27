Проект тагильского Дворца молодежи занял третье место на региональном конкурсе
Сегодня, 12:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По результатам регионального конкурса программ 2020 года по реализации проекта «Безопасность жизни», работа «Шаг вперед» Нижнетагильского Дворца Молодежи заняла третье место в номинации «Комплексная программа», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в конкурсе было семь номинаций по основным направлениям профилактической работы с молодежью.
Дворец Молодежи Нижнего Тагила участвовал в конкурсе с двумя программами. Первая называется «Академия права». Она предназначена для формирования социально-правовой компетентности детей, не достигших совершеннолетия. При этом вторая — «Шаг навстречу». Она направлена на адаптацию подростков и молодежи, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
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