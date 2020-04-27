Проект тагильского Дворца молодежи занял третье место на региональном конкурсе

Всего в конкурсе было семь номинаций по основным направлениям профилактической работы с молодежью.

Дворец Молодежи Нижнего Тагила участвовал в конкурсе с двумя программами. Первая называется «Академия права». Она предназначена для формирования социально-правовой компетентности детей, не достигших совершеннолетия. При этом вторая — «Шаг навстречу». Она направлена на адаптацию подростков и молодежи, которые попали в сложную жизненную ситуацию.