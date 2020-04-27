Пропускной режим и «алкогольные ограничения». Итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе стало известно, что в период с 1 по 10 мая в некоторых городах Свердловской области, в том числе Нижнем Тагиле, водится пропускной режим. Все будет не так «сурово», как в Москве, но дополнительные ограничения будут. Например, для поездки на работу потребуется справка от работодателя. Что об этом думают тагильчане — в нашем материале.

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Пообщались с представителями гостиничного бизнеса. Эта сфера считается одной из наиболее пострадавших во время пандемии. Как они выживают?

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Родители и школьники продолжают обучаться в дистанционном режиме. Да-да, родители говорят, что проходят заново школьную программу. Выяснили, прижилась ли «дистанционка» в Нижнем Тагиле.

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Развеяли некоторые мифы о похоронном бизнесе в период пандемии. Про усиленные меры безопасности и не только — рассказали представители сферы ритуальных услуг.

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А еще в Свердловской области ввели ограничение на продажу алкоголя. Спиртное можно купить с 10 утра до семи вечера. Не все тагильчане поддержали данную инициативу.

«Пить или не пить?» Мнения тагильчан о введённых ограничениях по продаже алкоголя

Ну, а в целом, жизнь во время режима самоизоляции не остановилась. Вот, например, прошла первая «Библионочь» онлайн, во время которой горожане мастерили поделки, а депутаты читали книги. Рассказываем и показываем: