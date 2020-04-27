Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусной инфекцией
Сегодня, 13:18ОбществоФото: pixabay.com
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По последним данным в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших страна обогнала Китай.
Сюжеты: Коронавирус
Всего, с начала пандемии в Китае было зарегистрировано 83 812 случаев заражения коронавирусом. Это на 4100 случаев меньше, чем в России на сегодняшний день.
Прирост заболевших в стране по-прежнему продолжается. Так, за сутки с 26 по 27 апреля зарегистрировано 6 198 новых случаев заражения. Это на 163 случая меньше, чем сутками ранее.
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