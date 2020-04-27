Стационар детской горбольницы в Екатеринбурге подготовили для больных COVID-19
Стационар детской городской клинической больницы №1 Екатеринбурга подготовили для приёма больных с высокой вероятностью заражения коронавирусом, сообщает Znak.com.
В настоящий момент стационар работает в особом режиме - принимает только пациентов с тяжёлыми и средней степени тяжести формами ОРВИ и подозрениями на внебольничную пневмонию.
Теперь наш стационар работает в особом режиме. Фактически он подготовлен для приема пациентов с высокой вероятностью заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, изменены потоки госпитализации: мы принимаем не всех детей с респираторными заболеваниями, а только с острыми ее формами и с подозрением на внебольничную пневмонию. Все остальные больные с соматической патологией перенаправляются в ДГБ № 8, рассказал заместитель главного врача по медицинской части ДГКБ № 11 Константин Баженов.
ДГБ №1 в обычно режиме принимала пациентов из нескольких городов Свердловской области - Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Режа, Арамиля и других. На базе медучреждения действует единственное в столице Урала отделение педиатрической реанимации.