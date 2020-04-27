Тагильчанин ищет помощь для установки памятника спецотряду Тагиллага

23 ноября 2017 года, по обращению Владимира Чукавина, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области провело мониторинг места. Согласно акту обследования, массовое захоронение находится в 10-12 километрах от посёлка Молодёжный. Раньше эта местность носила название «Каменка», куда в начале 1942 года были сосланы более двух тысяч российских немцев.

Здесь трудармейцы были размещены в бараках. К 1 августа 1942 года на Каменке находилось около четырёх тысяч немцев. Многие из них погибли в этих местах от голода и непосильного труда на заготовке древесины, сообщается в акте мониторинга управления государственной охраны ОКН Свердловской области.

Согласно акту, общее состояние объекта неудовлетворительное — на территории захоронения обильная растительность, деревянная ограда покосилась или отсутствует, надмогильные памятники разрушены или не наблюдаются. 21 февраля 2018 года «Захоронение узников спецотряда № 18-75 «Тагиллага» включено в перечень объектов культурного наследия Свердловской области.

Владимир Чукавин рассказал TagilCity.ru, что на месте захоронения, как памятный знак, есть только прибитая к дереву табличка. Согласно акту мониторинга, её установил эколого-туристический клуб села Покровское под Нижним Тагилом — с надписью: «Здесь захоронены репрессированные узники лагпункта «Каменка» спецотряд № 18-75 «Тагилстрой-Тагиллаг НКВД».

В связи с этим у меня пришла идея сделать мемориал в посёлке. Это требует значительных вложений и я, как частное лицо, просто не имею таких денег, поделился Владимир Чукавин.

По словам Чукавина, он обращался к губернатору Свердловской области, бывшему мэру Нижнего Тагила Сергею Носову, а также в администрацию Горноуральского городского округа, но всё безрезультатно. Кроме того, мужчина встретился с представителями «Национально-культурной автономии немцев» в Нижнем Тагиле в феврале на мероприятии, посвященному прибытию первого эшелона с российскими немцами. Представителям общества Владимир Чукавин показал разработанные форму знака и эскиз.

Рассказывал о своей идее, показывал предполагаемые макеты. Люди выбрали и проголосовали за один из них. Владимир Витальевич делает большое дело. Жаль только, что по-настоящему помощи от властей ему нет, рассказала директор «Национально-культурной автономии немцев» в Нижнем Тагиле Мария Тихонова.

Деятельность Владимира Чукавина действительно очень важна, отмечает Тихонова, так как в «Каменке» исчез целый отряд № 18-75. Также она добавила, что многие до сих пор ищут своих родственников.

Добраться до места захоронения достаточно трудно — для этого необходимо расчистить дорогу с помощью специальной техники, отмечает Чукавин. Планируется, что в результате работы будет пробита просека длиной порядка 15 километров и шириной четыре метра. Однако мужчине нужна помощь добровольцев, пока согласилась помочь одна из лесозаготовительных организаций.

Я бы хотел, чтобы был проход к месту захоронения, чтобы те же немцы, чьи предки были здесь, смогли приехать, подвел итог Владимир Чукавин.