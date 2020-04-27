В Екатеринбург прибыл самолет с российскими туристами из ОАЭ

На нем в страну прибыли несколько десятков туристов со всей страны. По пути была сделана остановка в Уфе. Там были высажены 62 пассажира. Из них 28 жителей Башкортостана, 36 жителей Удмуртии, Пермского края и Калмыкии.

Кроме того, прибыли на рейсе и жители Урала.

Как сообщил E1 со ссылкой на друзей, находившихся на борту пассажиров, о времени вылета стало известно за несколько часов до отправки рейса.