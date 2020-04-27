В Екатеринбург прибыл самолет с российскими туристами из ОАЭ
Сегодня, 08:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Минувшей ночью в Екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл рейс «Уральских авиалиний» Дубай-Екатеринбург, сообщает E1.
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На нем в страну прибыли несколько десятков туристов со всей страны. По пути была сделана остановка в Уфе. Там были высажены 62 пассажира. Из них 28 жителей Башкортостана, 36 жителей Удмуртии, Пермского края и Калмыкии.
Кроме того, прибыли на рейсе и жители Урала.
Как сообщил E1 со ссылкой на друзей, находившихся на борту пассажиров, о времени вылета стало известно за несколько часов до отправки рейса.
Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля в Кольцово прибыл самолет с 62 уральцами на борту. Они вернулись с Гоа.
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