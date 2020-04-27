В Екатеринбурге в ЦГБ №1 количество больных коронавирусом увеличилось до 114 человек
Сегодня, 13:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Количество зараженных коронавирусом в екатеринбургской ЦГБ №1 выросло до 114 человек, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на полпреда в УрФО Николая Цуканова.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его данным, в Свердловской области это наиболее опасный очаг инфекции.
Он заявил, что таким образом оказывать медицинскую помощь не могут целые больницы, в небольших городах закрытие больниц на карантин грозит лишением возможности получения медицинской помощи.
По последним данным в Свердловской области официально подтверждено 454 случая заражения коронавирусом. В регионе было развернуто почти три тысячи коек для больных с заболеванием.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей