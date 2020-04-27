В Екатеринбурге женщина получила штраф 100 тысяч рублей за убийство сожителя
Сегодня, 14:30ОбществоФото: pixabay.com
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Екатеринбургский суд назначил наказание в виде штрафа на 100 тысяч рублей 37-летней женщине, которая обвиняется в случайном убийстве сожителя во время ссоры на почве уборки, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Суд установил, что конфликт произошел в 2019 году, когда осужденная проводила в квартире уборку, но мужчина начал ей мешать. В какой-то момент сожитель встал в проеме между кухней и коридоров. Женщина его ударила в грудь, отчего мужчина упал и ударился об пол затылком. В результате он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через некоторое время.
Статья 109 УК РФ не предусматривает наказания в виде штрафа, однако суд учел чистосердечное признание и раскаяние осужденной, а также зачел дни, проведенные ею в СИЗО.
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