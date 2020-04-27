В Екатеринбурге женщина получила штраф 100 тысяч рублей за убийство сожителя

Суд установил, что конфликт произошел в 2019 году, когда осужденная проводила в квартире уборку, но мужчина начал ей мешать. В какой-то момент сожитель встал в проеме между кухней и коридоров. Женщина его ударила в грудь, отчего мужчина упал и ударился об пол затылком. В результате он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через некоторое время.