В Госдуме высказались против переноса майских праздников из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 11:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Перенос выходных с 1 по 5 мая из-за отсутствия возможности полноценного отдыха во время самоизоляции окажет на экономику дополнительную нагрузку, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на главу Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Сюжеты: Коронавирус
Он считает, что устраивать выходные в ущерб экономике было неправильно. Кроме того, он отметил, что это может спровоцировать увеличение числа безработных граждан и снижению покупательской способности.
Он добавил, что на данный момент экономика получила значительный ущерб из-за коронавирусной инфекции и самоизоляции граждан.
С мнением Нилова согласна член комитета Ольга Павлова. Она отметила, что переносить праздники не требуется еще и потому, что они приурочены к памятной дате и являются государственными праздниками.
По последним данным в России зарегистрировано больше 80 тысяч зараженных коронавирусом, из них более 6,7 человек выздоровели.
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