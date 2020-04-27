В Госдуме высказались против переноса майских праздников из-за пандемии коронавируса

Он считает, что устраивать выходные в ущерб экономике было неправильно. Кроме того, он отметил, что это может спровоцировать увеличение числа безработных граждан и снижению покупательской способности.

Он добавил, что на данный момент экономика получила значительный ущерб из-за коронавирусной инфекции и самоизоляции граждан.

С мнением Нилова согласна член комитета Ольга Павлова. Она отметила, что переносить праздники не требуется еще и потому, что они приурочены к памятной дате и являются государственными праздниками.