В Нижнем Тагиле разыскивается подозреваемый в грабеже
Сегодня, 17:39ОбществоФото: скриншот с камеры видеонаблюдения
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В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают подозреваемого в совершении грабежа. Инцидент произошел в феврале 2020 года, в полицию обратилась пенсионерка, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Камеры видеонаблюдения в районе магазина «Продукты» по улице Пархоменко и ИК № 6 засняли подозреваемого. По словам потерпевшей пенсионерки, мужчина шел за ней, а затем выхватил у нее из рук сумку.
Нападавшему на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и обувь темного цвета.
В Нижнем Тагиле разыскивается подозреваемый в грабежеВидео
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Видео: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Всех, кто был свидетелем происшествия или узнал мужчину на видео, просят сообщить по телефонам: (3435) 97-60-02 либо на линию «02», в отдел полиции № 18 по телефону (3435) 47-71-02.
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