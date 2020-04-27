Камеры видеонаблюдения в районе магазина «Продукты» по улице Пархоменко и ИК № 6 засняли подозреваемого. По словам потерпевшей пенсионерки, мужчина шел за ней, а затем выхватил у нее из рук сумку.

Нападавшему на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и обувь темного цвета.

В Нижнем Тагиле разыскивается подозреваемый в грабеже Видео Видео: МУ МВД России «Нижнетагильское»