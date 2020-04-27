В Счетной палате РФ предложили оказывать бедным продовольственную помощь
Сегодня, 11:07ОбществоФото: pixabay.com
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил рассмотреть возможность оказания продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия-1».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, сейчас нужно направить силы на оказание помощи, в том числе, возможно, ввести продовольственные выплаты или пакеты для бедных граждан.
Он отметил, что из-за кризиса уровень жизни в стране упадет.
По последним данным в России официально подтверждено более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровлений насчитывается более 8,7 тысяч человек.
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