Вдвое больше детей. Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила продолжают работу

Начальник управления образования города Татьяна Удинцева сообщила, что дежурные группы продолжают работать.

На сегодняшний день — 486 детей, 50 групп. 18 детских садов открыты. 13 деток заболели, ушли на больничный,рассказала она.

В период пандемии не все родители готовы водить ребенка в детский сад, отмечает Удинцева. Кто-то предпочел оставить детей дома. Начальник управления образования напомнила, что отправить ребенка в дежурную группу могут не все желающие.

Дело в том, что это не обязательное условие, что мы каждому должны, кто сейчас вызывается на работу, предоставить место в дежурной группе. Оба родителя должны подходить под указ президента. Только мама или папа, если родитель воспитывает ребенка один,пояснила она.

Татьяна Удинцева добавила, что главное — сохранить здоровье детей.

Наша основная задача — ребятишек разобщить и обеспечить им здоровье. Очень строгое соблюдение санитарного режима, особые условия работы, строгий медицинский контроль и за сотрудниками, и за ребятами, которых родители приводят,сказала Удинцева.