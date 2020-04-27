Вдвое больше детей. Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила продолжают работу
С 13 апреля в детских садах Нижнего Тагила начали работать дежурные группы. TagilCity.ru выяснило, как обстоят дела в дошкольных учреждениях на сегодняшний день.
Начальник управления образования города Татьяна Удинцева сообщила, что дежурные группы продолжают работать.
На сегодняшний день — 486 детей, 50 групп. 18 детских садов открыты. 13 деток заболели, ушли на больничный,рассказала она.
В период пандемии не все родители готовы водить ребенка в детский сад, отмечает Удинцева. Кто-то предпочел оставить детей дома. Начальник управления образования напомнила, что отправить ребенка в дежурную группу могут не все желающие.
Дело в том, что это не обязательное условие, что мы каждому должны, кто сейчас вызывается на работу, предоставить место в дежурной группе. Оба родителя должны подходить под указ президента. Только мама или папа, если родитель воспитывает ребенка один,пояснила она.
Татьяна Удинцева добавила, что главное — сохранить здоровье детей.
Наша основная задача — ребятишек разобщить и обеспечить им здоровье. Очень строгое соблюдение санитарного режима, особые условия работы, строгий медицинский контроль и за сотрудниками, и за ребятами, которых родители приводят,сказала Удинцева.
Напомним, в середине апреля работали 33 дежурные группы, в которые ходили 233 ребенка. При этом группы рассчитаны на 1,5 тысячи детей.