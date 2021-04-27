7 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Подрядчик должен поставить в известность управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома, находящиеся рядом, а также ресурсоснабжающие организации о сроках начала работ. Необходимо выбрать мероприятия по пылеподавлению и безопасности, своевременной утилизации строительного мусора, так как рядом находятся жилые или нежилые здания. Кроме того, подрядчик должен учитывать, что работы могут нанести ущерб окружающей среде и пожарной безопасности, он должен будет компенсировать его в полном объеме.