7 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Заявки от подрядчиков принимаются до 11 мая 2021 года. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 4,1 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, необходимо снести дома №№ 6, 14, 15, 17, 19, 30 и 34 на улице Трудовая. Ранее, все здания были признаны аварийными и подлежащими сносу постановлениями главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
После заключения контракта подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта предоставить заказчику график работ по сносу зданий. Также необходимо разработать проекты производства работ и согласовать с заказчиком. Участок работ должен быть огорожен.
Подрядчик должен поставить в известность управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома, находящиеся рядом, а также ресурсоснабжающие организации о сроках начала работ. Необходимо выбрать мероприятия по пылеподавлению и безопасности, своевременной утилизации строительного мусора, так как рядом находятся жилые или нежилые здания. Кроме того, подрядчик должен учитывать, что работы могут нанести ущерб окружающей среде и пожарной безопасности, он должен будет компенсировать его в полном объеме.
Работы должны начаться с момента заключения контракта и быть завершены в течение 90 календарных дней. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, до 1 ноября 2022 года в Нижнем Тагиле снесут два аварийных дома на улицах Высокогорская, 54 /переулок Станционный, 8 и Крымская, 26.