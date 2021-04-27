720 бродячих животных отловлены в Свердловской области с начала года

По словам замдиректора Департамента ветеринарии Свердловской области Игоря Стрельцова, на данный момент в регионе живут примерно 9-10 тысяч бездомных животных, точно количество сказать нельзя. Отмечается, что численность стай увеличивается с помощью животных, которых выбрасывают люди, сообщает «Областная газета»
Также каждый год власти Свердловской области выделяют на отлов животных около 105 миллионов рублей, сообщил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Свердловской области Михаил Ершов. По его словам, нужно создать шесть межмуниципальных пунктов передержки и приютов.
Напомним, 15 апреля стало известно, что в Нижнем Тагиле могут появится городской приют для бродячих собак и служба отлова бродячих животных.