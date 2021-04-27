720 бродячих животных отловлены в Свердловской области с начала года

За первые три месяца 2021 года на территории Свердловской области отловили 720 бездомных животных. Отмечается, что за 2020 год было поймано восемь тысяч бездомных кошек и собак.

По словам замдиректора Департамента ветеринарии Свердловской области Игоря Стрельцова, на данный момент в регионе живут примерно 9-10 тысяч бездомных животных, точно количество сказать нельзя. Отмечается, что численность стай увеличивается с помощью животных, которых выбрасывают люди, сообщает «Областная газета» Также каждый год власти Свердловской области выделяют на отлов животных около 105 миллионов рублей, сообщил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Свердловской области Михаил Ершов. По его словам, нужно создать шесть межмуниципальных пунктов передержки и приютов. Напомним, 15 апреля стало известно, что в Нижнем Тагиле могут появится городской приют для бродячих собак и служба отлова бродячих животных. Муниципальная служба отлова и приют для собак появятся в Нижнем Тагиле

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