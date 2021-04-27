Дегтярев начал «перезагрузку» общественного транспорта в Хабаровском крае

Отмечается, что это не первый выезд Дегтярева по проблемам пассажирских перевозок. Недавно он утром приехал на остановку в селе Гаровка-1 и своими глазами увидел все нарушения. По его словам, график движения не соблюдается, а автобусы прибывают на остановку уже переполненными. После той поездки врио губернатора пообещал улучшить положение в транспортной сфере.