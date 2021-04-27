Дегтярев начал «перезагрузку» общественного транспорта в Хабаровском крае

Издание vostokmedia.com сообщает, что жители региона регулярно жалуются на работу общественного транспорта. В свою очередь, Дегтярев заявил о твердом намерении провести транспортную реформу.
Глава региона организовал выездное совещание по данному вопросу на автовокзале Хабаровска. Он встретился с представителями отрасли — руководителями и собственниками транспортных предприятий.
Отмечается, что это не первый выезд Дегтярева по проблемам пассажирских перевозок. Недавно он утром приехал на остановку в селе Гаровка-1 и своими глазами увидел все нарушения. По его словам, график движения не соблюдается, а автобусы прибывают на остановку уже переполненными. После той поездки врио губернатора пообещал улучшить положение в транспортной сфере.
Перевозчики пожаловались Михаилу Дегтяреву на недостаточную ставку субсидии на километр. Сейчас она составляет примерно рубль на километр на постоянных маршрутах и 33 рубля — на дачных. Предприниматели отметили, что этого уже не хватает, так как цены на горючее и детали давно перешагнули тот уровень, при котором вводились субсидии.
По мнению главы региона, необходимо создать новую дорожную карту, в которую следует внести все проблемные вопросы и пути их решения. Профильные структуры уже получили задание проработать возможность оптимизации маршрутов и помощи перевозчикам в обновлении парка автобусов.
Политологи считают, что личное участие Дегтярева ускоряет решение наболевших вопросов. Так же как и его стремление расширить круг участников решения проблемы. Например, к обсуждению транспортного вопроса он привлек не только чиновников краевой администрации, но и глав муниципалитетов и самих предпринимателей. Таким образом, проблема будет рассмотрена с учетом разных точек зрения, что позволит найти более эффективный вариант ее решения.