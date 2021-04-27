Экзамен по новым правилам провалили 85% курсантов автошкол в Нижнем Тагиле

За текущий месяц было проведено 1253 экзамена на получение водительского удостоверения в Нижнем Тагиле и только 192 гражданам удалось сдать. Более 138 тысяч человек в России провалили экзамен на право управления автотранспорта и более 71 тысячи человек прошли экзамен успешно, по данным пресс-службы МВД об этом также сообщил ИА «Все новости».