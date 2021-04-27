Экзамен по новым правилам провалили 85% курсантов автошкол в Нижнем Тагиле

Экзамен по новым правилам провалили 85% курсантов автошкол в Нижнем Тагиле
Экзамен по новым правилам провалили 85% курсантов автошкол в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После вступления в силу новых правил на проведения экзаменов для курсантов автошкол экзамен провалили 85% сдающих в Нижнем Тагиле.

За текущий месяц было проведено 1253 экзамена на получение водительского удостоверения в Нижнем Тагиле и только 192 гражданам удалось сдать. Более 138 тысяч человек в России провалили экзамен на право управления автотранспорта и более 71 тысячи человек прошли экзамен успешно, по данным пресс-службы МВД об этом также сообщил ИА «Все новости».

В городском отделе ГИБДД сообщили, что с появлением новых правил процент успешной сдачи экзамена в Нижнем Тагиле значительно не изменился. В январе–марте он колебался от 12% до 15%.

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Так, на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств правилами предусмотрено проведение практического экзамена только в условиях реальной дорожной обстановки, где курсантам предстоит демонстрировать навыки вождения машины, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке,рассказал ИА «Все Новости» начальник экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Нижнего Тагила.

Также не предусмотрено проведение экзамена по определенным маршрутам с четкой траекторией. Лицо, выступающее экзаменатором теперь сам принимает решение о дальнейшем движении транспортного средства.

Изменилась систему оценки навыков сдающих экзамен, пересмотрели ошибки с учётом степени влияния на безопасность движения. По новым правилам, такие ошибки, как не пристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время движения будут являться основанием для прекращения экзамена. В автомобиле во время экзамена разрешили находится представителям и курсантам автошколы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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